Детский омбудсмен сформулировала свои предложения о питании в школах

Москва, , 22:00 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова направила предложения в Роспотребнадзор по совершенствованию системы питания детей в школах и детских садах.

Согласно информации от уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области, к нему обратились педагоги нескольких сельских школ региона из-за проблем с организацией питания несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях.

Анна Кузнецова направила предложения в Роспотребнадзор по совершенствованию системы питания детей в школах и детских садах

В частности сообщается, что дети из малообеспеченных семей, которым положено льготное питание, получают в обед порции намного меньше, чем дети из обеспеченных семей. Кроме того, порой ученики, в чьих семьях есть финансовые проблемы, стесняясь своего положения, отказываются обедать вместе со всеми, в итоге наблюдались случаи падения детей в голодные обмороки.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уже обратилась в региональную прокуратуру с целью проверить поступившую информацию и, в случае ее подтверждения, принять меры прокурорского реагирования.

Одновременно региональным уполномоченным по правам ребенка проводится мониторинг школ области, расположенных в сельской местности, с целью выявления подобных случаев в других учебных организациях.

«Разница в обеспечении питанием на основе имущественного ценза детей в школах недопустима! Вопрос требует решения на федеральном уровне. Сейчас разрабатываются новые правила СанПиН, последние стадии согласования проходит законопроект о детском питании, который вскоре будет внесен в Государственную думу РФ. Эти документы должны урегулировать большинство возникающих вопросов, утвердив единые правила и подходы к организации питания в школьных и дошкольных организациях регионов. Мы также внесли свои предложения. Сейчас в регионах проблемы с питанием решаются в ручном режиме», — сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка.

В Кемеровской области для решения проблемы питания в сельских школах подключены представители бизнеса. В Хабаровском крае на местном уровне пересматривается в целом система питания в образовательных учреждениях.

В аппарат уполномоченного систематически поступают обращения от родителей, обеспокоенных качеством питания детей дошкольного и школьного возраста в образовательных организациях.

В 2017 году по инициативе детского омбудсмена в регионах проведен мониторинг обеспечения здорового питания детей дошкольного и школьного возраста в Российской Федерации. Особое внимание обращалось на его доступность — повышение стоимости питания и организацию бесплатного питания льготных категорий. Мониторинг выявил ряд проблем, которые оказались схожими для многих регионов. Такие как — невысокое качество продуктов питания, недостаточное финансирование в регионах, слабая материально-техническая база пищеблоков, отсутствие единства в обеспечении питанием льготных категорий детей и других школьников, а также ряд иных вопросов.

В настоящее время уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка участвует в доработке нового проекта постановления Главного государственного санитарного врача РФ об утверждении «Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей», разработанного Роспотребнадзором. В ведомство направлены соответствующие предложения, среди которых: обязать школы при согласовании меню не допускать различия блюд при различной системе оплаты питания (наличный и безналичный расчет); увеличить число проверок Роспотребнадзором детских садов и школ вместо одного раза в год до двух раз; субъектам РФ предусмотреть в своей региональной политике обязательство по обеспечению лечебным питанием детей с ОВЗ в детских дошкольных учреждениях и другие.

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