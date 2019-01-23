Школьные обмороки: дети – главные жертвы капиталистического эксперимента

Кемерово, , 14:31 — REGNUM Дети становятся главными жертвами капиталистического эксперимента в России, представить себе что-либо подобное в советской школе было невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 января, комментируя сообщения о голодных обмороках детей в школах Кемеровской области.

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал об участившихся случаях голодных обмороков у детей в школах региона. По его словам, классные руководители обратили его внимание на то, что у родителей некоторых детей «нет денег, чтобы покормить ребенка с утра» или дать ему деньги на школьный обед. Для решения вопроса омбудсмен обратился к коммерческим компаниям.

решения вопроса омбудсмен обратился к коммерческим компаниям.

«Дети — это главные жертвы контрреволюционного капиталистического эксперимента, который осуществляется у нас в стране с 1991 года. Дети в широком смысле слова, многие из них уже стали взрослыми: через мясорубку этого эксперимента, к несчастью, прошло уже несколько поколений.

Сначала, в 1990-е, у их родителей отняли любимую работу: работу учителей, врачей, воспитателей детских садов, офицеров в армии, на флоте и в спецслужбах, инженеров, техников, тружеников села и так далее, низвели их на положение маргиналов. На экранах — реклама красивой жизни, а у отца с матерью в карманах пусто. Дети всё это видели и страдали. Или злились — и на родителей, и на страну.

Потом у детей постепенно изъяли нормальные учебники, исковеркали правильные учебные программы, навязали им то (один из примеров — «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына), что нужно не детям, а взрослым для их политических целей. Детей подставили под оболванивание «свободой», доступом к азартным играм, к порнографии, к видеовосхвалению насилия…

Им сначала закрыли доступ к нормальному высшему образованию, а потом, якобы для того чтобы открыть его, привязали их мозги не к знаниям, а к шаблонам сдачи ЕГЭ. Детей лишили бесплатного летнего и зимнего отдыха — пионерских лагерей, турбаз, походов: всё за деньги, а денег на это у большинства родителей просто нет. Бездумно закрыв многие сельские школы, детей привязали к автобусам, ещё более осложнив их жизнь.

Одним словом, детей поставили перед лицом растущего социального расслоения, несправедливости, бесчеловечности. Причём, как мы видим, учат этой реальности современной России самым жестоким образом: через лишение нормального питания. Представить нечто подобное в советское время в принципе невозможно», — отметил Михаил Демурин.