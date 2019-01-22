Тлеющий Сибайский карьер в Башкирии решили частично затопить

Сибай, Башкирия, , 22:07 — REGNUM Сибайский карьер, где в течение трех месяцев продолжается тление руды, будет частично подтоплен. Об этом сообщил мэр города Сибай Рустам Афзалов на встрече с жителями. Однако в полном объеме процесс затопления будет длиться около 40 дней, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии горожан.

При этом подтоплению карьера должны предшествовать проектные работы, что займет около 5−7 дней. По словам мэра, тление руды происходит в результате окисления, а приостановить этот процесс можно путем затопления очагов возгорания щелочной водой.

Таким образом, экологическая обстановка в городе не будет полностью стабильной еще в течение как минимум полутора месяцев.

Подтопление карьера является временным и будет продолжаться до прекращения эндогенных процессов. Затем вода будет откачана из карьера.

Напомним, на встрече с мэром Сибая врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с критической ситуацией до 1 февраля.

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Сибайский карьер является одним из самых глубоких в мире. Его глубина составляет около 500 метров, диаметр — около 2 км. Медноцинковоколчеданное месторождение было открыто в 1913 году. Город основан одновременно с освоением месторождения. Сейчас население Сибая составляет 63 тыс. человек. Открытая разработка месторождения завершилась около 10 лет назад.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Причем жители стали жаловаться еще в ноябре на загазованность, затрудненное дыхание. Однако до властей проблема дошла только в декабре, когда установилась безветренная погода.

С 12 декабря в городе ввели режим повышенной готовности: было зафиксировано превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы. Специалисты выявили два очага тления руды на глубине около 400 метров. Работы по ликвидации очагов проводит Учалинский ГОК (горно-обогатительный комбинат). Несколько раз в сутки в Сибае специалисты Госкомитета МЧС по Башкирии совместно с представителями министерства природопользования и экологии проводят измерения качества атмосферного воздуха. Сегодня, 22 января, превышение ПДК диоксида серы и сероводорода не зафиксировано. При этом накануне в отдельных точках города ПДК диоксида серы поднимался в 37,6 раза, что связали с установившимся штилем. Повода для объявления чрезвычайной ситуации в Сибае власти не видят.

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В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства. В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

После визита в Сибай врио главы Башкирии Хабирова жителям города начали раздавать бесплатные медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. Оперативный штаб, который развернули в Сибае, подготовил для жителей близлежащих к карьеру территорий семь пунктов временного размещения на случай эвакуации.

Администрация города в настоящее время занимается подготовкой списков граждан, проживающих в непосредственной близости от мест тления руды — в радиусе около 1 км от карьера, которые будут направлены на восстановительное лечение в санатории Крыма и республиканские здравницы. Кроме того, 500 детей из Сибая направят в санаторно-курортные учреждения Крыма уже в феврале-марте текущего года.

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