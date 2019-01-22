В Сибае из-за смога готовят пункты временного размещения населения

Сибай, Башкирия, , 10:45 — REGNUM Власти города Сибай в Башкирии подготовят семь пунктов временного размещения для возможной эвакуации жителей из-за превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере города, об этом 22 января заявил на совещании регионального правительства мэр города Рустем Афзалов.

«Обсудили места пунктов временного размещения на случай необходимости. Из 27 мест, которые могли бы использовать пунктами временного размещения, подходят только семь», — заявил Афзалов на совещании, которое велось в прямом эфире на YouTube-канале правительства региона.

По его словам, также была проведена работа с общественниками, сейчас они раздают местным жителям памятки, как вести себя в случае превышения предельно допустимой концентрации серы в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация.

Местным жителям выдают медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. 19 января сообщалось, что в городе было зафиксировано превышение ПДК диоксида серы в 1,6 раза

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