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Роскомнадзор снял блокировку с 2,7 млн IP-адресов Amazon

Общество

Ведомство пытается заблокировать Telegram в России с апреля 2018 года

Роскомнадзор снял блокировку с 2,7 млн IP-адресов Amazon
geralt
Интернет

Москва, 22 января 2019, 12:28 — REGNUM  Ограничение доступа к 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, снято Роскомнадзором. Об этом сообщает 22 января пресс-служба ведомства.

IP-адреса разблокированы, так как специалисты Роскомнадзора установили: эти подсети долгое время не используются для обеспечения работы мессенджера Telegram.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России с апреля 2018 года в соответствии с решением суда. Поводом стал отказ компании передать ФСБ ключи шифрования. Под ограничение попали ресурсы, посредством которых Telegram обходил блокировку.

21 января Роскомнадзор возобновил блокировку Telegram. В реестр было добавлено несколько тысяч новых IP-адресов.

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Угроза запрета и блокировка мессенджера Telegram в России
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