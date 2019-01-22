До бесконечности: о противостоянии Роскомнадзора и Telegram

Москва, , 12:22 — REGNUM Даже при большом старании трудно найти в возобновлении блокировки IP-адресов новую интригу. Год назад такая интрига, конечно, была — отступится ли Роскомнадзор или оставит Telegram в покое. Тогда имели смысла два варианта ответа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ФИНАМ Леонид Делицын.

«Во-первых, предположить, что самое верховное руководство сделает широкий жест: накажет руководство ведомства и, чем чёрт не шутит, наградит Павла Дурова. Такой ответ был бы хорош для дискуссий в форумах, однако подобное развитие событий было бы совершенно невероятным, поскольку ведомство не выступало с какой-то собственной инициативой, а просто выполняло свою работу (в силу возможностей). Обсуждать, насколько ведомство способно выполнить эту работу, большого смысла не имело, поскольку вряд ли кто-либо ставил целью искоренить мессенджер Telegram.

Во-вторых, можно было предположить, что ведомство будет бороться до полной победы. Собственно, борьба и длилась до исчерпания ресурсов одной из сторон, а в ходе её появилась ценная полезная информация. Она и раньше не была секретной, но к ней не привлекалось внимание. Заключается она в том, что российский бизнес активно использует облачные сервисы зарубежных поставщиков, таких как Amazon, Google и Microsoft, объясняя это отсутствием конкурентоспособных отечественных решений, что также является поводом задуматься», — пояснил эксперт.

Теперь можно предположить, что блокировка адресов будет сопровождаться другими мерами, например параллельным анализом трафика с других адресов, апробацией систем фильтрации трафика и т. п. А искать новые технологические решения для противостояния Роскомнадзору владельцы Телеграма могут бесконечно, поскольку собранных ими в рамках ICO $2 млрд на развитие платёжной системы, с лихвой на это хватит. В романе Жюля Верна «Из пушки на Луну» капитан Николь создаёт броню, а господин Барбикен — пушку, снаряд которой разрушает эту броню. Этим они занимаются многие годы, пока сами не залезают в пушечное ядро и не совершают путешествие на Луну.

«Следует заметить, что противостояние мессенджера и ведомства уже позволяет руководителям с обеих сторон поддерживать свой статус звёзд масс-медиа, так что остаётся надеяться, что в сухом остатке окажется не только их личная популярность, но и более удобные и надёжные технологии», — высказал свое мнение Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала добавлять новые IP-адреса для блокировки Telegram.

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