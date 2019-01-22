Житель Дагестана через интернет собирал деньги для боевиков

Махачкала, , 08:38 — REGNUM Жителя Дагестана обвиняют в организации финансирования терроризма. В сборе денег для нужд боевиков уличили жителя Карабудахкентского района, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе прокуратуры республики.

Следствие полагает, что в июне 2016 обвиняемый создал в одном из мессенджеров группу, в которой призывал других пользователей собирать деньги для оказания финансовой помощи участникам бандформирований. При этом он разместил в группе реквизиты своей банковской карты и электронных кошельков.

В период до сентября 2017 года он собрал сумму в размере более 55 тысяч рублей, которые в дальнейшем перевёл членам незаконных вооруженных формирований. Уголовное дело в отношении обвиняемого будет рассматривать Северо-Кавказский окружной военный суд.

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Напомним, накануне, 21 января, ФСБ России объявила о выявлении ячейки, которая занималась сбором денежных средств и их последующей переправкой в Сирию на нужды международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Свою деятельность преступная группа развернула на юге России: в Дагестане, Адыгее и Краснодарском крае.

Как отметили в ведомстве, вскрыта схема и механизм финансирования боевиков на сумму свыше 10 миллионов рублей. Арестованы трое подозреваемых, все они признались в инкриминируемых им деяниях.

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