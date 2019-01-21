Ячейка, финансировавшая террористов в Сирии, действовала на юге России

Махачкала, , 10:53 — REGNUM На территории трёх субъектов России — Дагестана, Адыгеи и Краснодарского края — пресечена деятельность ячейки, которая под видом благотворительности занималась сбором и переправкой денежных средств в Сирию на нужды международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вскрыта схема и механизм финансирования боевиков на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе ФСБ России.

Трое подозреваемых задержаны и арестованы по решению суда. Как отмечают в ведомстве, в ходе допросов они дали признательные показания. По адресам их проживания изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные материалы, подтверждающие их преступную деятельность.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что следственные органы Дагестана ищут 30-летнюю жительницу города Дагестанские Огни, которую подозревают в участии в деятельности международного бандподполья и финансировании терроризма. Установлено, что она в сентябре 2014 года незаконно пересекла границу Сирии, где вступила в ряды бандформирования.

Как считает следствие, вплоть до 2017 года фигурантка дела путём безналичных переводов собирала у родственников и знакомых боевиков денежные средства, которые использовались на нужды запрещенной организации и ее участников.