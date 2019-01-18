Силовики ищут жительницу Дагестана, собиравшую деньги для боевиков

Махачкала, , 17:27 — REGNUM В участии в деятельности международного бандподполья и финансировании терроризма подозревается 30-летняя жительница города Дагестанские Огни. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили 18 января ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Дагестану, в настоящее время устанавливается её местонахождение для задержания.

Установлено, что подозреваемая в сентябре 2014 года незаконно пересекла границу Сирийской Арабской Республики. Там она вступила в ряды террористической организации и обязалась исполнять поручения руководителя бандформирования.

Фигурантка дела, как считает следствие, предоставила реквизиты своей банковской карты родственникам и знакомым боевиков для финансирования террористической организации. С 2014 по 2017 год на её счёт были перечислены денежные средства, которые использовались на нужды запрещенной организации и ее участников.

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Напомним, в середине декабря 2018 года ФСБ России объявила о выявлении подпольной сети, которая собирала деньги для международных террористических организаций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Московской области, Дагестане, Чечне и Ингушетии были задержаны семь человек, которые, как уточнялось, с 2016 года перевели террористам на Ближнем Востоке более 38 млн рублей.

Организатором сети, занимающейся поддержкой боевиков, был назван проживающий за рубежом и объявленный в международный розыск Исраил Ахмеднабиев (более известный как Абу Умар Саситлинский). По версии российских спецслужб, его так называемые благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» занимаются сбором средств под видом помощи малоимущим мусульманам и на строительство мечетей, а на самом деле деньги передаются международным террористическим организациям.

Спустя неделю Исраил Ахмеднабиев разместил в сети видео, в котором опроверг свою причастность к финансированию терроризма и назвал «полным бредом» обвинения в свой адрес со стороны ФСБ.