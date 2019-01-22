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Две трети немцев не видят угрозы в проекте «Северный поток — 2»

Общество

Подавляющее большинство респондентов полагают, что политическое давление Вашингтона на руководство ЕС в отношении блокировки проекта имеет чисто экономический характер

Берлин, 22 января 2019, 07:27 — REGNUM  Большинство граждан Германии не видят в строительстве газопровода «Северный поток — 2» никакой угрозы для безопасности государства. Об этом свидетельствуют данные опроса института Forsa, опубликованные Neue Presse.

Согласно итогам социологического исследования, 67% немцев не считают такую угрозу хоть в какой-то степени реальной, а 73% опрошенных назвали решение о строительстве газопровода правильным.

Кроме того, подавляющее большинство респондентов (90%) полагают, что политическое давление Вашингтона на руководство ЕС в отношении блокировки проекта имеет чисто экономический характер: США попросту хотят навязать странам Евросоюза свой сжиженный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства ФРГ нет правовых оснований для вмешательства в строительство российского трубопровода «Северного потока — 2».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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