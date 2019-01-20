Воскресенье, 20 Января 2019 года
22:44:59 МСК

В Германии не видят оснований для вмешательства в «Северный поток – 2»

Политика

«Правительство (Германии) не будет вмешиваться»

В Германии не видят оснований для вмешательства в «Северный поток – 2»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газопровод

Берлин, 20 января 2019, 22:35 — REGNUM  Правовых оснований у правительства Германии для вмешательства в строительство российского трубопровода «Северного потока — 2» нет. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt.

«Правительство (Германии) не будет вмешиваться в такой процесс (процесс строительства трубопровода «Северный поток — 2»), поскольку для этого нет правовой основы», — отметил Альтмайер.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января 2019 г. глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» уже никому не удастся.

По его словам, в случае введения санкций США против компаний, которые участвуют в строительстве данного газопровода, проект все равно будет завершен.

Читайте также: Министр экономики ФРГ прокомментировал угрозы США по «Северному потоку — 2»

А также: В Киеве считают, что «Северный поток — 2» спасет Украину от войны с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить