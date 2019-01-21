Службы Ливии по просьбе премьера Италии вернули сто мигрантов в порт

Рим, , 17:01 — REGNUM Береговая охрана Ливии привлекла торговое судно для доставки ста мигрантов с терпящей бедствие резиновой лодки в ливийский порт Мисрата, передает Affari Italiani в понедельник, 21 января.

Мигранты направлялись в сторону Италии. Вмешательство береговой охраны было произведено вследствие особого запроса со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, отмечает издание.

В минувшие выходные, 19−20 января, потерпели неудачу сразу несколько попыток доставки нелегальных мигрантов из Северной Африки в ЕС, некоторые из них завершились трагически. Глава МВД Италии Маттео Сальвини отметил, что позиция правительства страны неизменна — чем меньше будет подобных попыток, тем меньше будет трагедий, помогать жителям Африки нужно в их доме.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в свою очередь возложил вину за повторение трагических инцидентов на Францию, власти которой, по его словам, продолжают попытки «колонизировать Африку». Ди Майо отметил, что если итальянские корабли будут участвовать в спасении мигрантов, то они будут направлять их в порт Марселя. Кроме того, вице-премьер заявил, что Италия потребует от ЕС ввести санкции против Франции.

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