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В Италии предложили наказать Францию за колонизацию Африки

Политика

В десятках африканских стран Франция чеканит свою монету, напомнил Ди Майо

Рим, 21 января 2019, 05:58 — REGNUM  Итальянская партия «Движение «5 звезд» предложит ввести ограничения против стран, продолжающих колонизацию Африки. Об этом заявил лидер партии, вице-премьер и министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо, передает ANSA.

Депутаты от партии в ближайшие недели предложат инициативу о подталкивании официального Рима, а также европейских и международных дипломатических институтов к санкциям против стран, которые не покидают Африку, но продолжают её колонизировать. Ситуация в Средиземноморье — наплыв мигрантов и их гибель — является итогом действий ряда стран.

В десятках стран Африки Франция чеканит свою монету, эксплуатирует их и за счет этого финасирует свой внешний долг, отметил итальянский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эмманюэль Макрон не раз критиковал власти Италии за жесткую политическую линию, направленную против мигрантов. В частности, власти Италии закрыли свои порты для кораблей, на которых находятся спасенные беженцы.

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Политическая жизнь Италии
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