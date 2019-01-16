«Блокадный полк»: люди выйдут на Дворцовую площадь с портретами погибших

Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM В день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января 2019 года, жители Петербурга придут на Дворцовую площадь с портретами родных, погибших во время блокады Ленинграда, а также защитников блокадного города. Такую инициативу ветеранов и блокадников поддержал 16 января врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как отмечает пресс-служба Смольного, также предложено принести в этот день на Дворцовую плакаты с названиями предприятий, школ и других учреждений, работавших в годы блокады. По мнению Беглова, это будет парад памяти тех, кто отстоял город от врага.

Глава города сообщил, что на Дворцовой площади для горожан будет создана возможность посмотреть военный парад в честь Ленинградской победы. После завершения парада военный оркестр сыграет мелодии военных лет, а на площади будет работать полевая кухня.

Встретившись с блокадниками в Доме ветеранов, Александр Беглов сообщил, что подписал постановление о единовременной денежной выплате жителям блокадного Ленинграда и защитникам города к юбилею снятия блокады Ленинграда. Напомним, ее размер составит 7 тыс. рублей.

Выплату получат все блокадники, независимо от того, в каких регионах они сегодня проживают. «Все блокадники для нас — единая семья», — сказал действующий губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, курсанты и военнослужащие учебных заведений Минобороны России выйдут на парад 27 января 2019 года в исторической форме 1940-х годов с оружием времён Великой Отечественной войны. В параде примут участие свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 единиц военной и специальной техники

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