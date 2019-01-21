Регистрировать автомобили владельцам придется по месту прописки — СМИ

Москва, , 12:24 — REGNUM Российских водителей обяжут регистрировать транспортное средство в том регионе, где они прописаны. Об этом пишет 21 января «Коммерсантъ».

Также отмечается, что номерные знаки для автомобилей их владельцам будут выдаваться в соответствии с адресом регистрации. В газете отметили, что указанные изменения содержатся в законе «О государственной регистрации транспортных средств», вступление в силу которого произойдет 4 августа.

В ГИБДД данные изменения объяснили необходимостью анализа и прогнозирования развития регионов страны, а также вопросами соблюдения законности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в России в силу вступает новый закон о госрегистрации транспортных средств, согласно которому владельцы авто в ГИБДД будут получать лишь сочетание букв и цифр номера, а сами номерные знаки будут изготавливать у частных предприятий.

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