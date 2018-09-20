В России с 1 января появятся новые автомобильные номера

Москва, , 09:31 — REGNUM В России с 1 января 2019 года будет действовать новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которому вводится 10 новых типов номеров, сообщает 20 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на утвержденный Росстандартом приказ.

Так, появятся новые типы регистрационных знаков для японских праворульных и американских машин, у многих из которых задняя площадка для крепления номера квадратная. Для последних, согласно новому ГОСТу, размер номера будет 290 на 170 мм.

Также новые знаки появятся у ретро‑ и спортивных автомобилей, их отличительной чертой должны стать буквы К и С в начале номера, отделенные чертой. Издание приводит примеры подобных номеров: К ММ 976 77 RUS — для ретроавтомобилей и С ММ 976 77 RUS — для спорткаров.

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Кроме того, особые номера получат мотоциклы и мопеды, они будут отличаться по набору цифр и букв. Так, у мопедов номер будет выглядеть как ММ 55АА77RUS, у мотоциклов — 1133АА77RUS, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Государственная дума приняла закон о регистрации автомобилей не только в ГИБДД, но и у дилеров в автосалоне. Так, автовладельцы, купившие машину у официальных дилеров, смогут регистрировать новые автомобили без посещения Госавтоинспекции. Предельный уровень тарифа на услуги устанавливается Федеральной антимонопольной службой РФ.

Закон также разделяет понятия «государственный регистрационный знак» (металлическая пластина с нанесенным номером) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю).

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