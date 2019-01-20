В Москве обустроят 32 км выделенных полос в 2019 году

Москва, , 05:46 — REGNUM Обустройство более 32 км выделенных полос запланировано в 2019 году властями Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что выделенные полосы доказали свою эффективность в условиях Москвы. Городской транспорт ходит регулярнее, дорожных аварий стало меньше на четверть, при этом каждый день транспорт перевозит по выделенным полосам 3,3 млн пассажиров.

«Так что в этом году обустроим еще больше 32 км полос «А», — отметил Собянин.

Выделенные полосы предназначены для придания приоритета общественному транспорту в общем потоке. В России они обозначаются «А» по первой букве слова «автобус».

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