Полуэкспрессные маршруты в Москве перевезли около 53 млн пассажиров

Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве пользуются популярностью полуэкспрессные маршруты. За 2018 год автобусы перевезли около 53 млн пассажиров, что на 30% больше, чем в 2017 году, сообщается на портале мэра столицы.

Полуэкспрессные автобусы ходят по выделенным полосам по расписанию. Интервалы движения в среднем не превышают 5−10 минут.

По словам первого заместителя гендиректора Мосгортранса Бориса Ткачука, полуэкспрессными направлениями каждый день пользуются более 165 тыс. москвичей и гостей столицы.

Всего в Москве работает 14 полуэкспрессных маршрутов. С помощью них можно быстро и с комфортом добраться до центра столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, на решение транспортных проблем Москвы и развитие транспортной инфраструктуры в трехлетнем бюджете мегаполиса запланировано выделение 1 трлн 805 млрд рублей.

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