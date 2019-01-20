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МЧС предупредило о непогоде в Москве: ветер, снег и метель

Общество

Днем 20 января в Москве будет -5…-3°С, облачно

Москва, 20 января 2019, 04:32 — REGNUM  Ухудшение погоды ожидается в Москве 20 января. Об этом сообщает пресс-центр столичного главка МЧС.

Предупреждение действует в столице в период с 7 часов утра до конца суток 20 января. Ожидается ветер с порывами до 12−17 м/с, снег, метель и гололедица.

По данным Росгидромета, днем 20 января в Москве будет −5…−3°С, облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Москве действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее уточнил, что настоящие крещенские морозы придут в Москву 22 января.

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