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Синоптики рассказали, будут ли на Крещение морозы в Москве

Общество

Будут, но не сильные

Москва, 18 января 2019, 08:07 — REGNUM  В ночь с 18 на 19 января жители России отмечают Крещение Господне. В Москве на Крещение ожидаются морозы, но не сильные, передают Метеоновости.

Сегодня, 18 января, в Москве ожидается облачная погода, днём температура воздуха поднимется до 0.+3. Порывы ветра составят 12−17 м/с.

В ночь на 19 января резко похолодает до — 9.-10 градусов. Пойдет небольшой снег. Атмосферное давление начнет повышаться с 737 до 747 мм рт. ст.

В последующие дни мороз начнет усиливаться, и к 23 января в Москве ожидается — 15.-20 градусов.

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Как сообщает ИА REGNUM, самые сильные морозы в Москве на Крещение были в 2006 году — до — 30 градусов. Самая теплая погода в ночь на 19 января, +4 градуса, была отмечена в 2007 году.

На эту тему: Сильных морозов на Крещение в Москве синоптики не обещают

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Крещение Господне (Богоявление)
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