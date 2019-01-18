Списание долгов Чечни за газ: акт милосердия или безответственность?

Махачкала, , 20:30 — REGNUM Новость о том, что жителям Чеченской Республики списали «безнадёжные» долги за газ в размере более 9 млрд рублей, не оставила равнодушными многих граждан страны. Корреспондент ИА REGNUM узнал мнение по этой теме у коллег — сотрудников СМИ из Дагестана. Регион, напомним, является лидером в России по суммарной задолженности в топливно-энергетической сфере.

«Считаю совершенно необоснованным списание долгов жителям Чечни, — говорит корреспондент одного из местных телеканалов. — Не имеет значения, бездействовала компания («Газпром межрегионгаз Грозный») или нет, задолженность имелась, и более или менее активные граждане не могли о ней не знать. А поскольку мы живем в равноправном государстве, добрый суд не может устанавливать «халяву для своих», не считаясь с законами РФ. Жду федерального вмешательства в дело».

Аналогичной позиции придерживается и сотрудница одного из ведущих еженедельных общественно-политических изданий Дагестана.

«Я это не поддерживаю, потому что это яркий пример того, как действия людей могут оставаться безнаказанными. Люди продолжат вести себя безответственно, а власть Чечни это одобряет», — считает собеседница.

По мнению представительницы пресс-службы одного из дагестанских министерств, данное решение может быть поддержано лишь в том случае, если аналогичные списания будут вынесены и в отношении должников, проживающих в других регионах России.

Однако нашлись и те, кто посчитали решение Заводского районного суда города Грозного о списании долгов с населения вполне обоснованным ввиду низкой заработной платы и уровня жизни на Северном Кавказе.

«Это огромный акт милосердия для людей, которые не привыкли его ждать. Нужно ли в Дагестане сделать также? Да, нужно! По себе знаю: уведомления о задолженности вовремя не приходят от служб, а долги накапливаются годами. Стоит простить долги людям, это им даст хоть какую-нибудь веру в государство», — считает журналист и блогер Абдулла Магомедалиев.

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Как сообщало ИА REGNUM, Заводской районный суд города Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность за газ жителей Чечни в размере более 9 млрд рублей. Согласно исковому заявлению, поданному прокуратурой республики, компания своевременно не составляла документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения. Теперь, как пояснил надзорный орган, взыскать долги «стало безнадежным» из-за истечения срока давности.

Напомним, проблема задолженности за потреблённый газ остро стоит в Дагестане не один год. В начале декабря 2018 года АО «Газпром газораспределение Махачкала» сообщало, что за первые десять месяцев года ущерб от хищения газа и незаконных врезок в республике составил почти 1,5 млрд рублей. В отношении физических и юридических лиц компанией в правоохранительные органы за этот период было подано более 4,3 тысячи заявлений.

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Однако ситуация не выглядит столь однозначной. Уже на следующий день после сообщения дочерней организации Газпрома, прокурор республики Денис Попов заявил, что жителям Дагестана начисляют несуществующие долги с целью сокрытия потерь и хищений газа. Ещё спустя неделю только в одном Карабудахкентском районе республики прокуратура выявила липовых долгов на сумму более 422 млн рублей.