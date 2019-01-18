Жителя Ставропольского края подозревают в ДТП с гибелью четырёх дагестанцев

Хасавюрт, Дагестан, , 15:50 — REGNUM В дагестанском городе Хасавюрте заключили под стражу жителя Ставропольского края. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть четырёх человек, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Напомним, авария с участием трёх автомобилей произошла в Хасавюртовском районе 12 января. По версии следствия, подозреваемый, будучи за рулём микроавтобуса FIAT Ducato, уснул и выехал на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с двумя автомобилями: с грузовиком «КамАЗ» и легковушкой LADA Priora. В салоне последнего находились пятеро пассажиров, четверо из которых погибли: трое —на месте, один — в больнице.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 января в результате ДТП в Ставропольском крае погибли 16-летний юноша из Дагестана и жительница города Нефтекумска. Ещё три человека получили тяжёлые травмы.

Виновником автоаварии был признан житель Дагестана, пассажиром которого был погибший подросток. Находясь за рулём Hyundai Accent, он выехал на встречку и столкнулся с машиной LADA Priora, в салоне которого находились жители города Нефтекумска.

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