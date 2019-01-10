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Подросток из Дагестана погиб в результате ДТП в Ставропольском крае

Происшествия

Скончалась также жительница города Нефтекумска

Нефтекумск, Ставропольский край, 10 января 2019, 17:59 — REGNUM  ДТП с летальным исходом произошло сегодня, 10 января, в Ставропольском крае, вблизи города Нефтекумска. В результате автоаварии погибли два человека: 16-летний юноша из Дагестана и 50-летняя жительница Нефтекумска. Ещё три человека получили тяжёлые травмы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария произошла около 13:30 на автодороге Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск. По предварительной версии, водитель Hyundai Accent по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с машиной LADA Priora. На месте происшествия от полученных травм скончались два пассажира каждого из автомобилей. С тяжелыми травмами в Нефтекумскую районную больницу госпитализированы оба водителя и пассажир иномарки.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Установлено, что в Hyundai находились уроженцы Дагестана, а в LADA Priora — жители города Нефтекумска.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 января при столновении Toyota Camry с «КамАЗом» погибли четыре человека. ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» в районе населенного пункта Белгатой Шалинского района. Все погибшие — жители Дагестана.

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Дорожно-транспортные происшествия
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