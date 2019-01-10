Четверо жителей Дагестана стали жертвами ДТП в Чечне

Грозный, , 09:10 — REGNUM В Чечне дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика привело к гибели четверых человек. Инцидент произошел ночью 9 января на федеральной трассе «Кавказ» в районе населенного пункта Белгатой Шалинского района.

Toyota Camry столкнулась с «КамАЗом» около 23:50. В результате лобового столкновения водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия, сообщили ИА REGNUM в МВД по региону. Все погибшие — жители Дагестана.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Предположительно, это случилось из-за погодных условий. Не исключается версия того, что водитель уснул за рулем, отметили в ГИБДД. В настощее время причины устанавливаются.