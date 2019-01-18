Жалобу бывшего вице-премьера Дагестана рассматривают в ЕСПЧ

Москва, , 14:58 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалобы бывшего вице-премьера — министра экономики Дагестана Раюдина Юсуфова. Экс-чиновник считает, что был задержан с нарушением процессуальных норм, пишет 18 января News.ru со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова.

Напомним, Раюдин Юсуфов, а также бывшие председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев и министр образования региона Шахабас Шахов были задержаны сотрудниками ФСБ 5 февраля 2018 года. В тот же день их переправили в Москву — дело было передано главному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Бывшим высокопоставленным чиновникам вменяют в вину хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и строительство ряда социальных объектов. Изначально назвалась сумма нанесённого ими ущерба в размере порядка 100 млн рублей. Однако позже по различным эпизодам в деле стали фигурировать и гораздо большие цифры. По ходатайству следствия суд наложил арест на финансовые счета и имущество обвиняемых. В частности, были арестованы около ста домов, квартир, земельных участков и офисных зданий, а также прочее имущество.

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В декабре предварительное следствие было завершено, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела. Первым в судебном заседании будет рассматриваться эпизод о растрате 41 млн рублей, выделенных на реконструкцию изолятора временного содержания для иностранных граждан в городе Махачкале. Обвиняемыми проходят Гамидов и Юсуфов.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобу в ЕСПЧ Раюдин Юсуфов направил в середине августа. В ней экс-чиновник обращает внимание на то, что задержали и в наручниках доставили его в Москву незаконно, так как к тому времени ему еще не был официально предъявлен статус подозреваемого. Таким образом, как считает адвокат бывшего премьера, действия силовиков можно расценивать как уголовное деяние — похищение человека.

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