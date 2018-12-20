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В деле вице-премьера Дагестана нашелся новый эпизод: растрата 41 млн рублей

Общество

Средства были выделены ремонт центра для временного содержания иностранных граждан

Москва, 20 декабря 2018, 10:23 — REGNUM  Дело бывшего вице-премьера — министра экономики и территориального развития Дагестана Раюдина Юсуфова переквалифицировано со статьи УК РФ «Мошенничество» на «Растрату в особо крупном размере». Следствие обвинило его в причастности к «исчезновению» 41 млн рублей, выделенных на ремонт центра для временного содержания иностранцев. Свою вину экс-чиновник не признал, пишет 20 декабря «Коммерсантъ».

В ближайшее время обвинения в окончательной редакции поэпизодно будут предъявлены бывшим врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, его заместителю Шамилю Исаеву и экс-министру образования и науки республики Шахабасу Шахову. Всего в деле шесть эпизодов, а материалы по нему насчитывают около 150 томов. По данным издания, в законченное расследование не попали несколько эпизодов, в том числе о незаконном предоставлении госгарантий на получение банковских кредитов на 1,3 млрд рублей, по которому проходит экс-премьер Гамидов.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие высокопоставленные члены правительства Дагестана были задержаны 5 февраля 2018 года. Они были переправлены в Москву и помещены на время следствия в СИЗО «Лефортово». Расследование поручено главному управлению по особо важным делам Следственного комитета РФ.

Экс-чиновников обвиняют в хищении более 100 млн рублей из казны республики при реализации социальных программ, в том числе строительстве образовательного центра в городе Каспийске, ремонте турбазы в селе Гуниб. Ни один из арестованных свою вину не признаёт.

Читайте ранее в этом сюжете: Завершено расследование по делу бывших членов правительства Дагестана

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Обыски и задержания в правительстве Дагестана
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