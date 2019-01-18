СМИ сообщило о новой вспышке инфекции у детсадовцев Москвы

Москва, , 13:05 — REGNUM В Москве произошла новая вспышка острой кишечной инфекции, передаёт портал readovka.news.

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По данным источника, на карантин закрыта группа дошкольников корпуса № 2323 «Марьинской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы» в Юго-Восточном округе столицы. Издание отмечает, что получить информацию в департаменте образования Москвы по ситуации не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре ряд дошкольных учреждений Москвы были закрыты на карантин из-за массовых случаев дизентерии среди воспитанников. О проверке в детсадах столицы сообщил Роспотребнадзор, назвав источником инфекции предприятие из Липецкой области. Департамент образования Москвы, курирующий детские сады, комментариев не давал и проигнорировал официальный запрос.

Добавим, что с начала 2019 года, по сообщениям родителей, в детских садах столицы изменился продуктовый набор в меню. В частности, из него исчезли масло, сыр, кисломолочные продукты, свежие помидоры и огурцы.

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