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На севере Казахстана главу района оштрафовали на $58 тыс. за взятку

Общество

Чиновник признал свою вину и раскаялся в содеянном

Петропавловск, Казахстан, 18 января 2019, 11:47 — REGNUM  В Северо-Казахсатнской области суд оштрафовал бывшего акима (главу) Мамлютского района Жастлека С. за получение взятки от бизнесмена в размере 185 тыс. рублей. Об этом заявил глава регионального департамента национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Асхат Жумагали, сообщает 18 января издание «Петропавловск News».

По его словам, чиновник признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд пожизненно лишил бывшего акима (главу) права занимать должности, связанные с выполнением государственных функций. Размер штрафа составил 22 млн тенге ($58 тыс.).

Напомним, 17 января суд Петропавловска признал вину бывшего руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования города Мурата А. в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

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