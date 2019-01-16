Прокурор запросил 17 лет тюрьмы для экс-главы Атырауской области Казахстана

Астана, , 13:30 — REGNUM Государственный обвинитель запросил 17 лет лишения свободы бывшему акиму (главе) Атырауской области Казахстана Бергею Р., который обвиняется в хищениях в особо крупных размерах и организации преступного сообщества, сообщает 16 января агентство «КазТАГ».

Прокурор также запросил по 16 лет лишения свободы для брата экс-акима — бывшего депутата Мажилиса парламента Казахстана Аманжана Р. и зятя Бергея Р. — бывшего директора Kazcaspian industrial services Рустема А. Другим фигурантам дела грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 10 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области сообщили, что в отношении бывшего главы региона Бергея Р. завершено судебное разбирательство.

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