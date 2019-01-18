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В Москве откроют два детских технопарка

Общество

Основные направления технопарков — робототехника, космонавтика и нанотехнологии

Москва, 18 января 2019, 09:36 — REGNUM  Два детских технопарка откроют в Москве в 2019 году. Основные направления технопарков — робототехника, космонавтика, био‑ и нанотехнологии, моделирование и промдизайн, сообщается на сайте Стройкомплекса.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, детские технопарки создаются для развития у ребёнка креативных идей.

Детские технопарки в Москве расположены в каждом административном округе. Все технопарки имеют индустриальных партнеров (Яндекс, Cisco, Росатом).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работает порядка 15 технопарков. Каждый из них имеет свою специализацию, начиная от разработки компьютерных технологий и заканчивая нанотехнологиями.

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Технопарки, индустриальные парки
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