Испанские спасатели отчитались об операциях в Средиземном море

Мадрид, , 17:51 — REGNUM Морские спасатели Испании за два дня спасательных операций обнаружили в Средиземном море и доставили на берег 472 мигранта, 17 января передает агентство Associated Press.

Согласно отчету спасательной службы, в среду 16 января были спасены 124 беженца в проливе Гибралтар и еще 331 беженец к востоку от Гибралтара. В четверг 17 января были спасены 17 беженцев.

Большая часть мигрантов перемещалась по морю на надувных лодках, однако две небольшие группы вышли в море на пляжных надувных матрасах. Несколько спасенных мигрантов сильно пострадали от переохлаждения, им оказывается медицинская помощь.

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