В Хорватии спасли мигрантов, попавших в снежный плен на горном перевале

Загреб, 16 января 2019, 17:33 — REGNUM Полиция и спасательные службы Хорватии оказали помощь группе нелегальных мигрантов, оказавшимся в снежном плену, 16 января передает агентство Associated Press.
Группа из 15 беженцев с Ближнего Востока, в числе которых находились женщины и дети, застряла в гористой местности на границе с Боснией.
В настоящий момент мигрантам оказывается медицинская помощь — по словам медиков, многие из них сильно пострадали от переохлаждения.
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