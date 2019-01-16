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В Хорватии спасли мигрантов, попавших в снежный плен на горном перевале

Общество

Беженцам оказывается медицинская помощь

Загреб, 16 января 2019, 17:33 — REGNUM  Полиция и спасательные службы Хорватии оказали помощь группе нелегальных мигрантов, оказавшимся в снежном плену, 16 января передает агентство Associated Press.

Группа из 15 беженцев с Ближнего Востока, в числе которых находились женщины и дети, застряла в гористой местности на границе с Боснией.

В настоящий момент мигрантам оказывается медицинская помощь — по словам медиков, многие из них сильно пострадали от переохлаждения.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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