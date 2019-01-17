«Победа» остановит международные рейсы из Петербурга 31 марта

Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») приостановит с 31 марта выполнение международных рейсов из петербургского аэропорта «Пулково». Рейсы в рамках действующего зимнего расписания будут осуществлены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 17 января официальный представитель «Победы».

Напомним, Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти предъявило ряд претензий к руководству и персоналу «Победы», связанных с досмотром самолетов перевозчика, вылетающих за рубеж. Эти претензии, по данным СМИ, ставят под угрозу быструю оборачиваемость самолетов «Победы», на основании которой строится бизнес лоукостера.

«Отмена программы полетов связана с систематическими задержками рейсов в «Пулково» службами аэропорта», — подтвердил официальный представитель «Победы».

Принято решение в интересах клиентов выполнить все международные рейсы из «Пулково» до конца зимнего расписания. С 31 марта международная программа полетов из Санкт-Петербурга остановится, продажи на рейсы летнего расписания не открывались», — заявил собеседник ИА REGNUM.

Официальный представитель авиакомпании уточнил, что в зимнем расписании с 17 марта отменяется только рейс Санкт-Петербург — Лондон, поскольку на этом маршруте выкуплено минимальное количество билетов, и отмена полетов не отразится на клиентах.

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Добавим, что Погрануправление ФСБ предъявило «Победе» претензии, связанные с досмотром кухонного оборудования, опечатанного и не используемого во время полетов. Пограничники настаивают на том, что действуют в строгом соответствии с законом о госгранице и предъявляют ко всем перевозчикам одинаковые требования. При этом в Погрануправлении предупредили об административной ответственности за препятствование работе военнослужащих Погранслужбы ФСБ России.

Авиакомпания «Победа» входит в пятерку крупнейших перевозчиков «Пулково» по объему пассажиропотока. В 2018 году «Победа» обслужила в аэропорту Санкт-Петербурга более 1,1 млн человек, что на 158% больше показателя за аналогичный период 2017 года.

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