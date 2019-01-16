Погрануправление ФСБ предупредило «Победу» в связи с инцидентами в Пулково

Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило сотрудников авиакомпании «Победа» о недопустимости нарушения требований российского законодательства при выполнении международных рейсов в петербургском аэропорту «Пулково».

Об этом заявили в пресс-службе Погрануправления, реагируя на публикации в СМИ о недовольстве «Победы» действиями пограничников в «Пулково». В них говорилось, что авиакомпания изучает возможность с апреля прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково» из-за действий пограничников, которые заставляют вскрывать неиспользуемые и заблокированные кухонные отсеки в салоне самолетов (на борту лоукостера пассажиров не кормят). Это затрудняет быстрый оборот лайнеров, на чем основан бизнес «Победы».

В свою очередь, в Погрануправлении ФСБ России сообщили, что в «Пулково» участились случаи отказа членами экипажей авиакомпании «Победа» от предоставления для осмотра ряда помещений и технологических отсеков в салоне воздушных судов, вылетающих за рубеж.

Пограничники напомнили, что действуют в строгом соответствии с положениями закона «О государственной границе Российской Федерации», при этом предусмотрена ответственность за неповиновение законному требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы.

В Погрануправлении ФСБ России для исключения конфликтных ситуаций в пункте пропуска, влекущих задержки вылета воздушных судов заграничного следования проинформировали сотрудников и руководство «Победы» о необходимости соблдения требований действующего законодательства.

Добавим, что авиакомпания «Победа» входит в пятерку крупнейших перевозчиков «Пулково» по объему пассажиропотока. В 2018 году авиакомпания обслужила в аэропорту Санкт-Петербурга более 1,1 млн человек, что на 158% больше показателя за аналогичный период 2017 года.