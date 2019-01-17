Умер основатель инвесткомпании The Vanguard Group Джон Богл

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Инвесторов Джон Богл, основавший компанию The Vanguard Group, скончался в США. Об этом сообщает портал Philly.com со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в городе Брин-Мар (штат Пенсильвания). Мужчина, боровшийся долгое время с онкологическим заболеванием, скончался в своем доме.

«Джон Богл … умер в возрасте 89 лет», — передает вещатель.

Джон Клифтон Богл — известный инвестор, предприниматель, бывший глава компании The Vanguard Group.

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