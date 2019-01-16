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На 94-м году жизни скончался «отец китайской ядерной бомбы»

Общество

Первое ядерное испытание Китаем было проведено в 1964 году, а испытание водородной бомбы – в 1967 году на полигоне Лобнор

Пекин, 16 января 2019, 11:00 — REGNUM  Известный китайский ядерный физик ушел из жизни в возрасте 93 лет, сообщает 16 января газета China Daily.

Ядерный физик Юй Минь, широко известный как «отец китайской ядерной бомбы», скончался в возрасте 93 лет, сообщает издание. Подробностей о смерти ученого не сообщается.

Напомним, что Китай начал разработку собственного оружия массового поражения и средств его доставки в 50-е годы XX века. Первое ядерное испытание было проведено в 1964 году, а испытание водородной бомбы — в 1967 году на полигоне Лобнор.

Китай продолжал ядерные испытания вплоть до 1996 года, когда Поднебесная присоединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В настоящее время Китай обладает по меньшей мере 400 ядерными боеголовками, если верить разведданным министерства обороны США. Не в последнюю очередь нынешней мощью Китай обязан именно Юй Миню.

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