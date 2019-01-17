Конфликт между компаниями Unity и Improbable завершился мирно

Сан-Франциско, США, , 10:12 — REGNUM Компания Unity обновила правила пользования своим одноимённым средством для разработки игр, таким образом завершив недавний скандал с компанией Improbable. Теперь Improbable и их сервис SpatialOS не нарушают ни одного пункта из правил, сообщается на сайте Unity.

В Unity признали, что компании стоит позволять своим потребителям использовать Unity (средство для разработки игр) по их усмотрению и с любым сторонним программным обеспечением. Однако, хотя SpatialOS и стала допустимой программой, она не будет поддерживаться со стороны Unity. Таким образом, компания разрешает использовать сторонние сервисы, но не несёт никаких гарантий за их работоспособность.

Напомним, что ранее скандал между Unity и Improbable разгорелся из-за запрета на использование сервиса SpatialOS, который позволял использовать мультиплеер в играх на Unity. В Improbable заявили, что такими мерами Unity наносит сильный удар по всей игровой индустрии. Представители Unity в своём официальном заявлении, наоборот, обвинили Improbable и сообщили о том, что компания давно нарушает условия использования среды для создания игр.

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