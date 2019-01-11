Компания Unity запретила Improbable использовать свои сервисы

Сан-Франциско, США, , 12:13 — REGNUM В игровой индустрии разгорелся скандал между компаниями Unity и Improbable. Последние обвиняют Unity в запрете на использование их межплатформенной среды для создания игр. Unity, в свою очередь, на своём официальном сайте заявляют, что Improbable нарушают правила пользования их сервисами.

Компания Improbable занимается разработкой облачного сервиса SpatialOS, который позволяет использовать мультиплеер в играх, созданных на Unity. После запрета компании Unity на использование SpatialOS многие игровые проекты (как уже реализованные, так и находящиеся в разработке) оказались в подвешенном состоянии. В Improbable считают, что такие меры — сильный удар по игровой индустрии в целом и по небольшим командам инди-разработчиков в частности.

В официальном заявлении Unity сообщается противоположная информация. По словам представителей компании, SpatialOS нарушает условия использования среды более года. Unity неоднократно предупреждали Improbable об этом, однако их уведомления были проигнорированы. Представители Unity сообщают, что Improbable сами решили разорвать партнёрские отношения с ними. Разработчики SpatilOS пока никак не прокомментировали это заявление.

Напомним, что на фоне этого конфликта компания Epic Games сообщила о своём партнёрстве с Improbable и открытии крупного фонда, нацеленного на помощь независимым разработчикам. Таким образом, руководство Epic Games предлагает разработчикам сумму денег за переход на более открытые средства разработки игр.

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