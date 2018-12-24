Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

Хабаровск, , 09:17 — REGNUM В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе. Метеорит, судя по всему очень большой, поскольку при падении он снес вершину сопки, обрушившаяся скала перекрыла русло реки Бурея, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Метеорит упал несколько дней назад в отдаленной и безлюдной местности.

«Метеорит, видимо, был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. Сейчас к месту происшествия выдвинулись две группы — одна из Верхнебуреинского района, вторая из Амурской области. Они оснащены спутниковыми телефонами и дозиметрами для определения уровня радиации. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечают, что снизился поток воды в водохранилище, но не могли понять причин. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят все подробности», — привело слова главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова ИА Хабаровский край сегодня.

По предварительным данным устье реки Бурея засыпало в нескольких километрах выше устья реки Тырма, примерно в 70 км от поселка Чекунда. О происшествии сообщено министру МЧС, к оценке обстановки привлечены космические спутники.

В администрации Верхнебуреинского района сообщили, что, в случае, если перекрытие русла реки приведёт к подъёму воды и будет грозить затоплением посёлкам, они готовы ввести режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один природный катаклизм происходит сегодня в другом дальневосточном регионе — на Камчатке. Там объявлена угроза цунами в связи с прошедшим землетрясением. У берегов полуострова зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,5 и 7,4.