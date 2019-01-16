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Боевики в Буркина-Фасо похитили гражданина Канады

Общество

Похищение произошло на руднике канадской компании Progress Minerals на границе с Нигером

Боевики в Буркина-Фасо похитили гражданина Канады
Frontera
Африканские исламисты

Уагадугу, 16 января 2019, 23:06 — REGNUM  Вооруженные боевики похитили гражданина Канады в Буркина-Фасо, 16 января передает агентство Associated Press.

Сообщается, что похищение произошло на руднике канадской компании Progress Minerals на границе с Нигером. В нападении на рудник участвовали не менее десяти боевиков.

Группировка, осуществившая похищение, пока неизвестна. Власти Буркина-Фасо подозревают, что преступление могли совершить исламисты.

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