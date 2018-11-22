В Кении при нападении боевиков на бизнес-центр похищена гражданка Италии

Чакама, Кения, , 12:35 — REGNUM Гражданка Италии похищена в Кении в ходе нападения группы вооруженных людей на бизнес-центр. Еще пять человек получили ранения, пишет испанская газета ABC.

Нападение на бизнес-центр в населенном пункте Чакама, расположенном в 80 км к югу от туристического центра Малинди, произошло 20 ноября в 20 часов по местному времени. Нападавшие были вооружены автоматами Калашникова.

В результате атаки ранены 5 человек, в том число трое детей. Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии.

Похищена 23-летняя гражданка Италии Сильвия Констанца. Девушка работала волонтером неправительственной организации Africa Milele Onlus, оказывающей помощь детям-сиротам в Кении. Мотивы похищения полиции неизвестны.

Полиция проверяет, могут ли нападавшие иметь отношение к сомалийской террористической группировке Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта группа часто вторгается на территорию Кении для совершения террористических актов.

Самый масштабный теракт Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кении был совершен в апреле 2015 года. Тогда жертвами террористов в университете Гариссы стали 148 человек.