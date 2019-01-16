Отец хочет сделать из сына киберспортсмена при помощи соцсетей

Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Обеспокоенный отец решил найти своему сыну киберспортивную команду, а за помощью обратился к интернет-сообществу. В посте, опубликованном на Reddit, сообщается, что мальчику 13 лет, и он хорошо играет в Overwatch.

В начале нового соревновательного сезона мальчик оказался в топ-100 игроков со всего мира. Спустя некоторое время он покинул этот список и сейчас занимает в нём 654 строчку. Отец считает, что его ребёнок умело подстраивается под различные игровые ситуации для победы команды. Ник начинающего киберспортсмена — KoreanWannaB.

Ранее Conker101 (ник отца на Reddit) уже публиковал подобное объявление, но тогда его ребёнку было лишь 12 лет. Теперь в 13 он может принимать участие в Overwatch Contenders — полупрофессиональном турнире для начинающих киберспортсменов. Ранее отец писал, что мечтает получить обратную связь от менеджера любой команды и прикладывал видео-доказательство навыков своего сына.

Нередко соцсети и форумы, например, Reddit становятся платформой для пользователей, желающих получить помощь или эмоциональный отклик. Так, недавно в сети стало популярно письмо одного фаната компании Blizzard. Мужчина рассказывал о своей жизни, любви к работам компании и собственных переживаниях за текущую политику Blizzard. Другие пользователи поддержали автора письма и поставили ему больше 40 тыс. одобрительных голосов на Reddit.

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