В сети набирает популярность письмо фаната Blizzard

Ирвайн, США, , 13:55 — REGNUM В сети набирает популярность проникновенное письмо фаната компании Blizzard, выложенное на Reddit. В нём мужчина рассказывает о том, как сильно переживает за судьбу компании и её текущую политику. Интернет-сообщество поддержало автора, а письмо набрало более 41 тыс. одобрительных голосов на Reddit.

«Дорогие Blizzard Entertainment. Геймплей превыше всего. Это ваши слова. Ваши основополагающие слова. И вы от них отказались», — пишет alizbee.

Автору 41 год, и он преданный фанат всех игр Blizzard. В своём письме он рассказывает о том, что пробовал абсолютно все проекты компании, но особенно полюбил Blizzard с выходом World of Warcraft. C годами alizbee начал замечать, как компания отходит от собственных принципов и перестаёт ценить своих игроков. Автор считает, что Blizzard больше не видит в нём игрока, а только плательщика. Современный World of Warcraft он называет «подобие казино в фэнтези-антураже», отмечая замечательную работу художников, которую полностью загубили неправильные бизнес-решения.

В своём письме автор задаёт вопрос и составе руководства компании. По его словам, Ион Хаззикостас, возглавляющий разработку World of Warcraft, лишь «бубнит всякую ерунду», а публичное лицо игры Джош Аллен открыто оскорбляет фанатов. Несмотря на низкокачественные проекты компании последних лет, alizbee считает, что Blizzard ещё может всё исправить.

«Я не знаю о внутренней кухне компании, которую я поддерживаю половину своей жизни. Зато я знаю игры Blizzard, и я знаю, что сделанные вами недавно проекты, не являются играми Blizzard. Я надеюсь, что все проблемы, с которыми столкнулась Blizzard, можно исправить», — пишет alizbee.

Другие фанаты высказали полную солидарность со словами alizbee. Многие геймеры считают, что такой компании как Blizzard больше не существует, а все решения принимает Activision. Тем не менее фанаты творчества компании верят, что при должном руководстве всё может измениться. Письмо стало очень популярно в сети, однако представители Blizzard пока никак его не прокомментировали.

Напомним, что ранее отделение компании Blizzard, занятое разработкой онлайн-шутера Overwatch, поздравило игроков с Рождеством нетрадиционным образом. Геймдиректор игры Джефф Каплан провёл прямую трансляцию, в которой несколько часов неподвижно сидел у камина. Трансляция длилась более 8 часов, и за её время в кресле успели посидеть другие разработчики и актёры озвучки Overwatch. Все они молчали, лишь изредка обращая внимание на игроков.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик Overwatch провёл «молчаливую трансляцию» в честь Рождества