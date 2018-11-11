Греф рассказал, каких работников вытесняет искусственный интеллект

Москва, , 04:06 — REGNUM Примерно 70% менеджеров среднего звена сокращены в Сбербанке после внедрения системы с искусственным интеллектом. Об этом глава организации Герман Греф рассказал на международной конференции Sberbank Data Science Day в Москве.

Радикальному сокращению подвергаются работники, выполняющие очень простые операции. Это происходит благодаря внедрению Интеллектуальной системы управления, пояснил он.

Греф отметил, больше всего страдает от этого среднее звено — на этом уровне под сокращение попали около 70% менеджеров. Большинство таких сотрудников проходят переобучение и остаются в Сбербанке.

В финансовой организации ценный навык — быстрое переключение с одной здачи на другую. Работники могут поменять специальность несколько раз за 4−5 лет.

Согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в третьем квартале 2018 года штат Сбербанка сократился на 3 302 человек. С начала 2018 года под сокращение попали более 14 тыс. человек.

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