У экс-главы Серпуховского района насчитали 676 участков земли и 22 машины

Москва, , 13:43 — REGNUM В собственности бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который проходит фигурантом по уголовному делу о превышении должностных полномочий, находится имущество почти на десять миллиардов рублей. Генеральная прокуратура России намерена обратить его в пользу государства. Об этом сегодня, 15 января, на видео-канале «Эфир» сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

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По его словам, с соответствующим иском в суд Генпрокуратура обратится уже в ближайшее время. Куренной пояснил, что «многоуровневую схему вывода Шестуном, как главой района с 2003 по 2017 год», высоколиквидного земельного и лесного фонда госсобственности прокуроры установили в ходе многочисленных проверок кадастрового учета объектов недвижимости. Впоследствии земельные участки легализовали, продавали и перепродавали через подставных лиц. Это позволило Шестуну значительно обогатиться.

Установлено, что Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. «Из них 565 — это участки, которые оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и также на номинальных директоров этих юридических лиц», — пояснил представитель ведомства.

В общей сложности площадь недвижимости превышает 13,4 млн кв. метров. При этом, как отметил Куренной, вся эта земля является муниципальной, она принадлежала государству. Помимо земельных участков нашли у бывшего главы района в собственности и внушительное количество автомобилей — 22 машины, стоимость которых составляет почти 27 млн рублей.

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Также во владении подконтрольных Шестуну структур находятся две базы отдыха кадастровой стоимостью 274 млн рублей, а в его личном пользовании — домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га.

Как сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна 14 августа 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». По месту жительства Шестуна и в администрации района были проведены обыски.

По версии следствия, глава района необоснованно передал в собственность ООО «Центр» несколько земельных участков, нанеся ущерб региону на сумму почти 63 млн рублей.

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