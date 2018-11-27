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Экс-глава Серпуховского района Подмосковья переведён в «Матросскую тишину»

Происшествия

Александр Шестун жаловался на условия содержания в СИЗО в Европейский суд по правам человека

Москва, 27 ноября 2018, 17:14 — REGNUM  Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун переведён в московское СИЗО-1 «Матросская тишина», сообщает 27 ноября ПАСМИ со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова.

«Мой клиент находится в трехместной камере, один его сосед обвиняется мошенничестве, другой проходит по делу о наркотиках. Конфликтов с ними не возникало», — рассказал защитник. Он добавил, что за пять месяцев Шестун поменял уже три СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Шестун жаловался на условия содержания в СИЗО в Европейский суд по правам человека.

Экс-глава района обвиняется в мошенничестве — необоснованной передаче в частную собственность четырёх участков. По данным ПАСМИ, Шестун свою вину не признаёт и связывает уголовное преследование с местью губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава Серпуховского района пожаловался в ЕСПЧ на условия в СИЗО

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