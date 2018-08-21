Настя Рыбка отдала Дерипаске записи с его участием

Москва, , 15:00 — REGNUM Фигурантка секс-скандалов Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, заявила о передаче предпринимателю Олегу Дерипаске аудиозаписей разговоров с его участием. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Рыбки, бизнесмен пообещал ей «кое-что» в обмен на записи. Если Дерипаска выполнит обещание, проблем не будет. В противном случае его ждут некие последствия, однако какие именно, девушка не уточнила. Рыбка отказалась отвечать на вопрос, скопировала ли она аудиофайлы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны в Таиланде за организацию секс-тренингов. Позже Вашукевич заявила, что располагает записями переговоров Дерипаски, касающихся выборов в США.

В июле Усть-Лабинский суд Краснодарского края частично удовлетворил иск бизнесмена о защите неприкосновенности частной жизни, обязав Рыбку и Александра Кириллова (Алекс Лесли) выплатить Дерипаске 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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