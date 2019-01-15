Петербург недосчитался 2,5 тыс. младенцев в 2018 году

Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM За 2018 год в Санкт-Петербурге родились 64 573 ребенка. Это более чем на 2,5 тысячи детей меньше, чем в 2017 году, — тогда показатель рождаемости составил 67 137 детей. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Комитета записи актов гражданского состояния администрации города.

Самым богатым на рождения месяцем прошлого года стал июль — в этот период родился 6001 ребенок.

Смертность в Петербурге, в отличие от рождаемости, выросла. В 2018 году в городе скончались 61 719 человек, что на тысячу человек больше, чем в 2017 году. Наибольший показатель смертности был в марте (6211 человек), наименьший — в сентябре (4624 человека).

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Как сообщало ИА REGNUM, по планам городских властей, продолжительность «здоровой жизни» в Петербурге в среднем должна достигнуть 67 лет к 2024 году. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Санкт-Петербурге в настоящий момент составляет 74 года. По этому показателю город занимает шестое место среди российских регионов. К 2035 году планируется увеличить ее до 80 лет.

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