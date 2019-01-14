Бандподполью Дагестана пришёл конец: в розыске всего восемь боевиков

Махачкала, , 16:24 — REGNUM Деятельность бандгрупп, действующих в Республике Дагестан, фактически полностью пресечена. На сегодняшний день в розыске остаются восемь боевиков, которые скрываются за рубежом. Об этом 14 января в ходе коллегии, посвящённой итогам деятельности МВД Дагестана за 2018 год, заявил глава ведомства Абдурашид Магомедов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы региона.

По словам генерал-лейтенанта полиции, перелом в борьбе с терроризмом и экстремизмом не является поводом для спокойствия. Продолжается распространение противозаконной идеологии через интернет, формируются так называемые «спящие ячейки» из числа сторонников международных террористических организаций (МТО), ранее не попадавших в поле зрения силовых структур. Кроме того, добавил Магомедов, не прекращаются попытки возвращения в Дагестан бандитов, получивших боевой опыт в странах Ближнего Востока.

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Напомним, в декабре 2018 года на заседании антитеррористической комиссии Дагестана глава региона Владимир Васильев рассказал, что в деятельности МТО на территории Сирии и Ирака в разные годы приняли участие более 1500 жителей республики. Политик отметил, что ранее часть из них выезжала в эти страны для получения религиозного образования.

При этом руководитель региона подчеркнул, что удалось минимизировать угрозу бесконтрольного возвращения боевиков с Ближнего Востока. Так, в 2017—2018 годах, по его словам, не было выявлено ни одного факта их вливания в местные бандгруппы и совершения ими преступлений террористического характера.

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Как сообщало ИА REGNUM , согласно данным МВД Дагестана, в 2018 году в республике от действий боевиков погибли пять гражданских лиц и трое сотрудников правоохранительных органов, ранения получили двое гражданских и 12 силовиков. Также в течение года было совершено одно преступление, проходящее по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).