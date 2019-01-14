Жительницы США рожают все меньше детей — исследование

Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Жительницы США рожают все меньше и меньше детей, сообщает The Washington Examiner со ссылкой на новый правительственный отчет. В сущности, американцам сейчас уже не хватает детей для воспроизводства.

Для воспроизводства населения «общий коэффициент фертильности» должен составлять 2100 рождений на 1000 женщин детородного возраста в течение их жизни, заявили исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) в своем докладе, — но последние данные показывают, что текущая скорость составляет всего 1765.5 рождений на 1000 человек, что на 16% меньше, чем необходимо для поддержания стабильности населения без увеличения иммиграции.

Общий коэффициент фертильности неуклонно снижается в течение семи лет, но цифры за 2017 год представляют собой самое большое падение в новейшей истории. Показатель на 2016 год был 1,820.5; на 2015 год — 1,843.5; на 2014 год — 1,862.5.

ЦКПЗ не предложил объяснения того, почему американский коэффициент фертильности так резко падает. Эксперты говорят, что это снижение вызвано не какой-либо единственной причиной, а сочетанием нескольких факторов, включая изменение экономики, более поздние роды у женщин, большую доступность контрацепции и снижение подростковой беременности.

Тренд, заметный в США, также имеет место в большинстве развитых стран, включая страны Западную Европу, говорит доктор Джон Роу, профессор Колумбийского университета. Одним из важных факторов, способствующих этому, является изменение роли женщин в обществе:

«В целом женщины выходят замуж в более позднем возрасте. — поясняет Роу, — Они покидают дом и запускают свои семьи позже».

Но нет никакой гарантии, что все пойдет по плану. Если некоторые из этих женщин могут в конечном итоге родить двух или более детей, другие остаются без детей вовсе, поясняет доктор Хелен Ким, адъюнкт-профессор в Школе медицины Фейнберга Северо-Западного университета:

«Я думаю, что, поскольку женщины задерживают деторождение, они могут не осознавать, что фертильность снижается с возрастом и что существуют ограничения на то, что лечение фертильности может для них сделать», — говорит Ким. Хотя имеются сообщения о росте рождаемости даже среди пожилых женщин, «этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать сокращение» рождаемости среди молодых.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная демографическая проблема назрела в Японии. «Японская ассоциация планирования семьи» приводит крайне тревожные цифры, 45% японок в возрасте 16−24 лет не заинтересованы в сексуальных контактах или презирают их, «синдром безбрачия» — то есть отсутствие у людей интимных отношений когда-либо в жизни — учащается, в возрасте от 18−34 лет им поражены до 61% неженатых мужчин и 49% незамужних женщин. Но часть японской молодежи избегает не только интимных, но и всяких социальных контактов, пополняя собой армию так называемых хикки.

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